С Avito удалили объявление о продаже купленных для Карелии мусоровозов

После того, как портал «Петрозаводск Говорит» сообщил о том, что через сайт «Авито» пытаются продать два мусоровоза Scania, приобретенные несколько лет назад в лизинг региональным оператором «Автосцецтранс», объявления были сняты с публикации.

Скандалы буквально преследуют регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, который недавно поменял вывеску и стал именоваться «Карельский экологический оператор».

История с приобретением четырех мусоровозов Scania в 2020 году стала одной из многих в череде сомнительных операций, сопровождавших деятельность ООО «Автоспецтранс». В СМИ высказывалось предположение, что на приобретение в лизинг мусоровозов ушли средства, которые карельское правительство выделило региональному оператору в виде государственной субсидии. Сообщалось, что размер субсидии составлял 89 миллионов рублей. Мусоровозы были приобретены за 80 миллионов рублей, что примерно соответствовало размеру субсидии. Понятно, что попытка регионального оператора продать новую технику, равносильна нешуточному скандалу. Особенно, если, действительно, мусоровозы были приобретены на субсидию, выделенную правительством.

Крайне сомнительным выглядел и процесс передачи подконтрольного правительству республики регионального оператора с многомиллионными оборотами в частные руки, а точнее компании «МЦЕ Инвест Рус». Для вхождения в уставный капитал ООО «Автоспецтранс» с годовым оборотом более 800 миллионов рублей компания «МЦЕ Инвест Рус», которую в правительстве представляли как дочернюю фирму крупного иностранного инвестора, вложила всего 24 миллиона рублей. Позднее выяснилось, что фирма «МЦЕ Инвест Рус» - это скорее новгородский инвестор с чешским «дизайном».

Под занавес 2021 года был задержан по подозрению в получении взятки Иван Новиков, директор ООО «Карельский экологический оператор». Очевидно, что попытки продать новую технику, которая принадлежит регоператору со столь «подмоченной репутацией», вызвала еще больше вопросов к его руководству.