08 февраля 2022, 15:38
Любарскому обещали миллионы долларов за все «подтвержденные жертвы»
Главе администрации Петрозаводска пришло странное финансовое предложение в соцсетях
Мэр Петрозаводска написал в соцсети о необычном предложении, которое получил в личку ВКонтакте. Судя по условиям, Владимир Любарский мог бы обогатиться, но он предпочел поделиться с депутатами.
- Сижу, подписываю дипломы на Гиперборею, никого не трогаю. И тут - бац, сообщение в ВК приходит, читаем вместе, - приложил Любарский скрин письма.
Градоначальник не совсем понял, за какие такие «подтвержденные» жертвы ему предлагают заплатить по миллиону и двести тысяч долларов. Но поспешил пристроить халявные деньги в городской бюджет.
Он даже пообещал встретиться с неизвестным ближе к вечеру и вместе сдать наличку охране мэрии.
// Фото: Maklay62/ pixabay.com/