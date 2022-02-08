Любарскому обещали миллионы долларов за все «подтвержденные жертвы»

Мэр Петрозаводска написал в соцсети о необычном предложении, которое получил в личку ВКонтакте. Судя по условиям, Владимир Любарский мог бы обогатиться, но он предпочел поделиться с депутатами.

- Сижу, подписываю дипломы на Гиперборею, никого не трогаю. И тут - бац, сообщение в ВК приходит, читаем вместе, - приложил Любарский скрин письма.

Градоначальник не совсем понял, за какие такие «подтвержденные» жертвы ему предлагают заплатить по миллиону и двести тысяч долларов. Но поспешил пристроить халявные деньги в городской бюджет.

Он даже пообещал встретиться с неизвестным ближе к вечеру и вместе сдать наличку охране мэрии.

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