«Комфортная городская среда» стала причиной судебных разбирательств 

Текст и фото: Антонина Кябелева

19 мая 2022 года мировая судья Петрозаводска Ирина Спиридонова вынесла решение по делу, которое на протяжении нескольких лет отравляет жизнь петрозаводских пенсионеров. Как ни парадоксально это звучит, но эта история началась в 2017 году, когда собственники расположенного на Древлянке пятиэтажного дома решили принять участие в программе «Комфортная городская среда».

Наталья Дмитриевна и Сергей Михайлович проживают в двухкомнатной квартире, которая находится в муниципальной собственности. Пенсионеры имеют договор социального найма и регулярно платят за наем жилого помещения.

В марте 2017 года на общем собрании собственников жилья было принято решение об участие в программе «Комфортная городская среда». Граждане решили отремонтировать асфальтовое покрытие во дворе, установить две скамейки, шесть урн и оборудовать автомобильную парковку. Собственники жилья согласились часть расходов взять на себя. Так как в доме имелись муниципальные квартиры, то в общем собрании принял участие и представитель петрозаводской администрации. Наталья Дмитриевна и Сергей Михайлович на собрании не были, так как являются нанимателями, а не собственниками квартиры. Однако впоследствии выяснилось, что деньги за благоустройство пытаются взыскать не с администрации Петрозаводска, которая официально владеет муниципальными квартирами, а с пожилой супружеской пары.

С мая по ноябрь 2017 года пенсионерам регулярно приходила квитанция с дополнительной строкой на благоустройство придомовой территории и суммой в 570 рублей. Наталья Дмитриевна квитанции оплачивала вовремя, но из общей суммы вычитала 570 рублей, которые, была уверена пенсионерка, она не должна платить. Ее попытки объяснить сотрудникам управляющей организации ООО «Петрозаводская коммунальная компания», что ей незаконно выставляют плату за благоустройство, ничего не дали.

Первую досудебную претензию от ООО «Расчетный деловой центр» (РДЦ), которое направляло квитанции жильцам дома, пенсионеры получили в декабре 2017 года. В документе было указано, что задолженность за жилищные услуги составляет 3 424,26 рубля. Естественно документ сопровождался грозным предупреждением, что в случае неуплаты на граждан подадут в суд.

«Тогда я даже обрадовалась. Подумала, что суд разберется, и мы в этой истории поставим точку»,

- вспомнила Наталья Дмитриевна.

Однако время шло, а Расчетно-деловой центр ограничивался досудебными претензиями. Прошло несколько лет, и супруги уже забыли об истории с благоустройством двора. В октябре 2020 года семья получила судебный приказ о взыскании задолженности. По словам Натальи Дмитриевны, она представила мировому судье оплаченные квитанции и пояснила ситуацию, связанную с задолженностью. В ноябре 2020 года было вынесено определение об отмене судебного приказа.

После временно затишья деньги у пенсионеров попытались «выжать» другим способом. С июля 2021 года супруги, которые имеют звание ветеранов труда, перестали получать компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Наталья Дмитриевна позвонила в социальную службу, где ей объяснили, что Расчетно-деловой центр подал информацию об имеющейся задолженности. Разбираться с центром пенсионерам предложили самостоятельно.

Желание Натальи Дмитриевны, чтобы РДЦ обратился в суд, стало еще более сильным. Она призналась, что подумывала о том, чтобы самой обратиться с заявлением в суд. Но в конце 2021 года социальная служба вернула всю сумму положенной компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Дело в том, что с 1 января 2022 года вступили в силу изменения законодательства, согласно которым приостановить выплату компенсации за ЖКХ можно только на основании судебного решения. Управляющие компании и организации, собирающие с граждан плату за ЖКУ, потеряли мощный рычаг давления на имеющих льготу пенсионеров. Очевидно, что многие пожилые граждане, не имеющие необходимой юридической подготовки, готовы оплатить спорные суммы, чтобы избежать судебных споров, и вернуть льготы. Теперь управляющим компаниям придется свою правоту доказывать в судах, так как они потеряли возможность на основе своих данных приостанавливать выплату компенсаций.

В конце декабря 2021 года пенсионерам вновь пришел судебный приказ о взыскании задолженности. Но и на этот раз, после того как граждане направили в суд свои пояснения, в конце января 2022 года из мирового суда пришло определение об отмене судебного приказа. Наталья Дмитриевна считает, что ее с мужем просто хотели взять измором.

В своей правоте пенсионеры еще больше утвердились, когда им пришел ответ из карельского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору. В госкомитете рассмотрели обращение пенсионеров, которые просили разъяснить, насколько законно с них пытаются взыскать деньги за благоустройство. В ответе из госкомитета отмечено, что на общем собрании принято решение о финансовом участие собственников жилья в программе по благоустройству дворовой территории.

«Плата, начисляемая вам за участие в благоустройстве прилегающей дворовой территории, противоречит действующему законодательству»,

- сказано в письме из госкомитета.

В госкомитете обратили внимание и на то, что истек трехлетний срок исковой давности, в рамках которого можно выставлять требования по существующей задолженности.

В марте 2022 года Наталья Дмитриевна все же дождалась иска от Расчетно-делового центра. Истец настаивал, что наниматели социального жилья обязаны наравне с собственниками вносить плату за содержание дома. Дело в том, что дополнительную плату за благоустройство дворовой территории в свое время внесли в статью по текущему ремонту. Специалисты центра пытались представить ситуацию таким образом, что раз расходы на благоустройство двора были включены в текущий ремонт, то и оплачивать его должны все жильцы.

Для сравнения: позиция госкомитета заключалась в том, что ответ в этом споре следует искать в протоколе общего собрания. В нем сказано, что финансовое бремя по участию в программе благоустройства возложено на собственников жилья.

Другими словами, в качестве ответчика по подобному иску должна была бы выступать петрозаводская администрация, а не супружеская пара пенсионеров. Но, видимо, судиться с городской властью, в РДЦ не рискнули. Другое дело, когда ответчики - пенсионеры.

Мировая судья Ирина Спиридонова пыталась выяснить у представителя РДЦ, почему был пропущен трехлетний срок исковой давности. Представитель истца сказала, что виновата компьютерная программа, с помощью которой обрабатываются платежи граждан. Видимо, подобные пояснения судье не показались убедительными. Мировая судья приняла решение отказать в удовлетворении иска о взыскании задолженности с супружеской пары.

Теоретически у РДЦ есть право обжаловать это решение в петрозаводском горсуде. Представитель Расчетно-делового центра, принявшая участие в судебном заседании, дала понять, что считает это малоперспективным.

Надеемся, что для Натальи Дмитриевны и Сергея Михайловича многолетняя нервотрепка наконец-то завершится. Эта история крайне поучительна. Ведь из-за долга в 3,3 тысячи рублей пенсионерам не давали спокойно жить на протяжении нескольких лет. Доказать свою правоту супруги сумели только через суд, во многом благодаря своей принципиальности и правовой поддержке, которую оказали специалисты госкомитета. К сожалению, в нашей стране граждане зачастую оказываются беззащитны перед напором управляющих компаний, где главную свою цель чаще всего видят в сборе денег с населения.