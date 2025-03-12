Команда «Хорс Карелия» уступила на Дальнем Востоке

Хоккейная команда «Хорс Карелия» сегодня провела свой очередной матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В Приморском крае кондопожане играли с местным «Тайфуном».

Матч прошел в равной борьбе. После двух периодов на табло горели нули. В третьей двадцатиминутке наши хоккеисты вышли вперед, но удержать преимущество не сумели. Итог - поражение 1:4.

Команда «Хорс Карелия» занимает последнее 38-е место в таблице МХЛ. В 50 матчах наши игроки смогли одержать всего четыре победы.