12 марта 2025, 14:45
Команда «Хорс Карелия» уступила на Дальнем Востоке
Кондопожские хоккеисты провели матч в Приморье
Фото МХК «Хорс Карелия»
Хоккейная команда «Хорс Карелия» сегодня провела свой очередной матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В Приморском крае кондопожане играли с местным «Тайфуном».
Матч прошел в равной борьбе. После двух периодов на табло горели нули. В третьей двадцатиминутке наши хоккеисты вышли вперед, но удержать преимущество не сумели. Итог - поражение 1:4.
Команда «Хорс Карелия» занимает последнее 38-е место в таблице МХЛ. В 50 матчах наши игроки смогли одержать всего четыре победы.