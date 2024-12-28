28 декабря 2024, 07:09
Команда «Хорс Карелия» проиграла в 25-й раз подряд
Хоккейный матч в Кондопоге завершился поражением местных игроков
Команда «Хорс Карелия» в пятницу провела в Кондопоге свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. В гости приехал коллектив «АКМ-Юниор» из Тульской области.
Игра получилась упорной. Интрига держалась до конца, но набрать очки хозяевам не удалось. Итог - поражение 1:3. Это 25-я неудача подряд для коллектива из Карелии.
Наши хоккеисты занимают последнее место в таблице МХЛ. // Фото МХК «Хорс Карелия»