Команда «Хорс Карелия» проиграла в 25-й раз подряд

Команда «Хорс Карелия» в пятницу провела в Кондопоге свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. В гости приехал коллектив «АКМ-Юниор» из Тульской области.

Игра получилась упорной. Интрига держалась до конца, но набрать очки хозяевам не удалось. Итог - поражение 1:3. Это 25-я неудача подряд для коллектива из Карелии.

Наши хоккеисты занимают последнее место в таблице МХЛ. // Фото МХК «Хорс Карелия»