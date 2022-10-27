Количество курильщиков среди россиян снизилось вдвое

В 2009 году среди взрослых россиян насчитывалось 39,5% курильщиков. В 2021 году этот показатель снизился до 20%. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на VI Всероссийском форуме общественного здоровья, передает ТАСС.

По словам министра, также сократилось потребление алкоголя – с 9,4 литра на душу населения до 9,1 литра. Но министр отметил, что все же эта цифра остается высокой. При этом число курильщиков за 12 лет снизилось почти на 20 процентов.

Мурашко также отметил, что число россиян серьезно относятся к здоровому образу жизни. Так в медучреждения за консультациями по данному вопросам обратилось до 2,2 млн человек. Фото: pxhere.