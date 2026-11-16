Клиенты Т2 смогут оплачивать покупки баллами Плюса

Списать накопленные бонусы можно на любые покупки в салонах оператора — от смартфонов и аксессуаров до услуг связи

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Оператор мобильной связи Т2 добавил возможность расплачиваться баллами Плюса за товары и услуги в своих салонах. Новая функция интегрирована в систему оплаты по QR-коду через Яндекс Пэй и доступна владельцам карт любых российских банков.

Чтобы воспользоваться функцией, покупателю нужно отсканировать QR-код на кассовом стикере в точке продаж, выбрать карту любого банка, подключённого к Яндекс Пэй, и включить опцию «Списать баллы». Списание действует на весь ассортимент салона — смартфоны, «умные» гаджеты, аксессуары и другие товары.

Оплата баллами доступна всем клиентам с активной подпиской Яндекс Плюс. Курс конвертации предельно простой: один балл равен одному рублю.

Модернизация сценария оплаты в Яндекс Пэй – это еще одна мера по улучшению клиентского опыта в салонах связи. Мы видим, что абоненты активно пользуются различными программами лояльности и хотят использовать накопленные бонусы с максимальной выгодой. Возможность списания баллов Плюса делает процесс покупки еще более гибким и простым. Вдобавок развитие партнерских программ помогает привлекать дополнительный трафик в розницу, а его в дальнейшем можно конвертировать в том числе и в подключение новых абонентов,

- подчеркнул Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2.

На правах рекламы. ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Erid 2SDnjekGduE