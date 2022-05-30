30 мая 2022, 19:10
Клещи покусали более 500 жителей Карелии
Случаи присасывания зарегистрированы на 14 административных территориях республики
В этом году в медицинские учреждения Карелии обратились 557 человек, укушенных клещами. Среди пострадавших 128 детей. Такие данные публикует региональное управление Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 157 человек, из них 86 - жители Петрозаводска.
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Петрозаводске, Костомукше и в 12 районах. Первый случай был зафиксирован 14 апреля в Заозерье.
При исследовании снятых с людей клещей были выявлены энцефалит, боррелиоз и другие инфекции. Фото: pixabay.com/JerzyGorecki