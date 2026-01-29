Классные руководители в школах Карелии расправили плечи

С февраля ровно 20 лет назад педагоги стали получать прибавку к зарплате за классное руководство. С этого в Карелии начали реализовывать Национальный проект в области образования.

«Школьной мамой» называли ученики Ирину Андреевну Сурьялайнен. Своим 7 «ф» классом она руководила третий год. Ученик Рейно Пехконен сказал: «Она все организовывает, помогает в делах. Если какие-то проблемы, собираемся после уроков на классный час и решаем!» За работу с классом Ирина Андреевна получала доплату – 20% от оклада. При том, что она преподаватель высшей категории, это было чуть более 400 рублей. Так уж повелось в российских школах – учителя работают не за деньги, а по призванию. «Что поделать! – вздыхала Ирина Сурьялайнен. – Мы в школах привыкли, что классные руководители нужны».

В феврале классные руководители смогли ощутить, что их заботу о детях начали ценить более высоко.

«За каждые 25 человек (комплект – так называется в городской местности) выделяется 1 тысяча рублей. В сельской местности на каждые 14 школьников, это тоже комплект – также выделяется 1 тысяча рублей», - рассказал Анатолий Кармазин, заместитель министра образования РК. Получилось, что ученик в селе стоил дороже. Но не это главное. Были и другие детали, которые вряд ли обрадовали учителей – чем меньше учеников в классе, тем меньше доплата. В то же время, если больше 25 человек в классе – то классный руководитель все равно получит только одну тысячу. Но это на федеральном уровне. А в Карелии сумма была больше! Правительство РК к федеральным деньгам добавило свои: «Республика будет выплачивать надбавки за работу в районе Крайнего севера. То есть это означает, что классный руководитель в Петрозаводске, например, будет получать 1650 рублей за полнокомплектный класс».

Из шести тысяч учителей Карелии классным руководством занимались четыре тысячи. Инициаторы проекта надеялись, что денежное стимулирование сделает эту форму работу с детьми более престижной.

Кадровые перестановки в ПетрГУ не ограничились сменой ректора и открытием новой должности президента университета. Еще одним нововведением стало открытие должности проректора по оргвопросам.

Выборы ректора состоялись накануне, из 2,5 сотен членов Ученого совета в зале присутствовало 194. Голоса распределились следующим образом: по кандидату ректора только 7 голосов «против», по кандидатуре президента – 17. Далее администрация ПетрГУ готовила к отправке пакет документов министерство образования России. Тогда Анатолий Воронин был еще в прежней должности первого проекта: «Мы сейчас готовим по итогам конференции большой список – начиная от биографическим данных, результаты выборов, вплоть до стенограммы конференции. Примерно 15-17 документов надо подготовить и представить в федеральное агентство по образованию».

Процедура утверждения претендента в министерстве могла иметь отрицательный результат. Поэтому Анатолий Воронин не загадывал и аккуратно подбирал слова. Планы на будущее называл не иначе как «намерения». Он был намерен приказывать: «Я подпишу приказ о назначении президента ПетрГУ. Было бы неэтично, чтобы Виктор Николаевич, избранный президентом нашего университета – чтобы этот приказ был не первым».

Анатолий Воронин работал первым проректором вуза в течение 10 лет. За это время успел досконально изучить не только университетскую систему, но и коллектив. И заверил, что никаких кадровых перестановок не предвидится. Также не изменятся политика и деятельность вуза. Воронин был одним из авторов программы долгосрочного развития вуза. И отказываться от нее не собирался.

Ситуация с лекарствами для льготников начала выправляться. В поликлинике №2 открылся еще один пункт выдачи бесплатных медикаментов. Пациенты быстро оценили новшество. Светлане Удальцовой в тот день не пришлось идти в аптеку. Прямо в поликлинике ей не только выписали, но и выдали таблетки по рекомендации врача.

Но пока там имелся в наличие не весь перечень препаратов. Пункты выдачи бесплатных лекарств были обеспечены ими на 90%. Зато процедура их получения упростилась. Пенсионерка Галина Паршина сказала: «Раньше надо было с поликлиники куда-то идти, искать в аптеках, а тут – проще. Выписали – здесь и получили». Оформляли рецепты с помощью компьютера. Одно было плохо – очереди. Но с ними обещали справиться. В среднем во второй поликлинике выдавали около 400 рецептов в день. И пока такие пункты выдачи были открыты только в Госпитале для ветеранов и в поликлиниках – №№ 3, 4, 5. «И это уже пятый пункт, который работает в системе обеспечения льготников лекарствами. Мы по этому пути идем вместе с уполномоченной фарморганизацией «Протэк» и министерством здравоохранения, чтобы обеспечить доступность этой помощи, снять социальную напряженность», - сообщил Олег Лексунов, председатель комитета по здравоохранению Петрозаводска.

Чиновники города пообещали, что до конца января пункты выдачи льготных лекарств откроются еще в поликлинике №1 и в детском поликлинике №2.

