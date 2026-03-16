Эксперты заявили о начале блокировки Telegram в России

В России началась блокировка Telegram, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Согласно данным «Сбой.рф», которые приводит источник, на 11:00 мск с начала суток поступило более 2,5 тыс. жалоб. Сообщается, что сервис Detector404 зафиксировал более 8 тыс. сообщений о неполадках за сутки. Чаще всего пользователи жалуются на то, что у мессенджера не работает ни одна версия — web, desktop, mobile. Обращения поступают из разных регионов страны.

Опрошенные «Ъ FM» эксперты считают, что блокировка Telegram уже началась.

«Торможение есть давно, но вчера появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram. Тесты показывают, что, скорее всего, все зависит от сети связи — сотовой, стационарной — а также от региона и даже места»,

— сообщил президент Ассоциации операторов связи «Макател» Алексей Амелькин.

Наличие проблем подтверждает и техно-эксперт Владислав Войтенко. По его словам, в последние сутки пользователи не могут отправить сообщения, а обновление чатов занимает несколько минут.