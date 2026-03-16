«ПКС‑Водоканал»: открытый люк может привести к потопу

АО «ПКС-Водоканал» перешло на усиленный режим работы в связи с наступлением весеннего паводка. Руководством предприятия заблаговременно утвержден комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения (наружной, хозяйственно-бытовой канализации) в период активного снеготаяния.

На период паводка в АО «ПКС-Водоканал» организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала, включая выходные и праздничные дни. Работникам проведены внеочередные инструктажи и тренировки. Особое внимание уделено отработке навыков управления оборудованием в ручном режиме и при аварийных отключениях электроснабжения.

Более 170 сотрудников компании задействованы в работах по обслуживанию сетей и сооружений канализации, в оперативном реагировании на возможные нештатные ситуации.

В рамках подготовительных мероприятий специалисты предприятия провели:

Проверку работоспособности, ремонт насосного и вспомогательного оборудования канализационных насосных станций (КНС), а также канализационных очистных сооружений г. Петрозаводска (КОС).

Внеочередную проверку состояния канализационных сетей и в особенности коллекторов большого диаметра. Особое внимание уделено вопросу исключения поступления паводковых вод в сети канализации.

Формирование аварийного резерва материалов и оборудования.

Обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов.

Несмотря на высокую степень готовности предприятия, успех прохождения паводка зависит и от действий горожан, а также организаций, отвечающих за эксплуатацию жилого фонда.

Фото: АО «ПКС-Водоканал»

АО «ПКС-Водоканал» обращается ко всем управляющим компаниям, ТСЖ и ТСН Петрозаводска с настоятельной просьбой провести разъяснительную работу с жильцами и обслуживающим персоналом.

Категорически запрещается: открывать крышки канализационных люков во дворах и на улицах для ускоренного отвода талых вод.

Почему это опасно?

Вместе с водой в канализацию попадают песок, ветки, уличный смет и бытовой мусор. Это приводит к стремительному образованию плотных засоров, заиливанию сетей и, как следствие, к переполнению системы и выходу из строя дорогостоящего насосного оборудования. Последствия — подтопление подвалов и улиц сточными водами.

Рекомендации для УК и ТСЖ:

Провести инструктаж дворников и технического персонала о недопустимости сброса снега и льда в колодцы канализации. Обеспечить организованный отвод талых вод с придомовых территорий в ливневую канализацию, предварительно очистив пути прохождения воды.

Если вы заметили открытый люк или подтопление — сообщите в диспетчерскую службу по номеру 76-64-04. АО «ПКС-Водоканал» со своей стороны гарантирует готовность всех сил и средств для обеспечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения города в период паводка.