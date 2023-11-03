Волшебное отделение поликлиники Петрозаводска ставило больных на ноги

Отделению восстановительной терапии, которая располагалась в поликлинике №2, осенью 2003 года исполнилось 20 лет. За это время врачи отделения в буквальном смысле слова помогли встать на ноги тысячам жителей республики. И вот – новшество! Там заработал новый современный бассейн.

Новым его смело можно назвать потому, что после реконструкции он обновился полностью. Изменилась не только его глубина. Отныне там была установлена современная система очистки и подогрева воды. Она же следила и за уровнем воды в бассейне. Не то, что раньше.

«Мы были вынуждены каждый день выпускать воду из бассейна, в 2-3 часа ночи включать, поскольку от этого зависело водоснабжение всей поликлиники. И к 8 утра бассейн должен быть наполнен. Были проблемы с водой»,

- рассказала Мария Кашина, главный врач поликлиники.

Деньги на реконструкцию бассейна выделили администрация Петрозаводска и фонд «Медицинского страхования». Лечиться в отделении восстановительной терапии ежегодно приходили около тысячи жителей не только Петрозаводска, но и Карелии в целом. Более пятисот из них нуждались в гидротерапии, то есть им было необходимо заниматься специальной гимнастикой в бассейне. Это люди, страдающие остеохондрозом, с травмами позвоночника и проблемами опорно-двигательного аппарата. Такое лечение в бассейне помогало быстрее восстановить трудоспособность.

«Я должна сказать, что с открытием отделения выход на инвалидность резко сократился», - отметила главный врач поликлиники.

И еще о необычных способах лечения. Арт-терапия в работе с детьми, у которых были проблемы в развитии, тоже открывала все новые возможности. Семинар на эту тему состоялся в Петрозаводске, куда пригласили детских психологов, психотерапевтов, дефектологов и логопедов. Среди них были гости из Великобритании и Нидерландов, которые поделились с коллегами опытом.

Музыкотерапевт из Нидерландов Грехам Дикерссон быстро нашел общий язык с нашим специалистом Сергеем Стангритом. И это язык музыки. И они прекрасно поняли друг друга – посмотрите на видео, как они, едва познакомившись, засели знакомиться с помощью простого барабана. Арт-терапевт из Великобритании Маргарет Ватсли общалась со своими пациентами при помощи куклы. Это была Чикити – английский фольклорный персонаж. С помощью Чикити Маргарет узнавала многое о своих пациентах.

«Арт-терапия основана на том, что взаимодействие людей происходит через какие-то другие виды – невербальные, не словами», - пояснила Елена Шур, координатор международных проектов по арт-терапии.

Вторая детская поликлиника в своей работе с детьми использовала приемы арт-терапии уже около пяти лет. Ее главный врач Олег Юнилайнен был полон оптимизма: «Результаты есть, интересные, положительные. Мы бы не стали описывать их, как какие-то грандиозные, потому что мы используем это в комплексе с различными видами лечения, в том числе очень традиционными». Впрочем, арт-терапия существует не только для людей, испытывающих проблемы при разговорном общении. Когда не хватает слов, чтобы выразить свои чувства, часто и мы с вами прибегаем к невербальному общению.

Гонки на машинах повышенной проходимости по бездорожью – это становилось излюбленным времяпрепровождением для многих жителей Карелии. И в этой фразе нет иронии – так было на самом деле. Третьи только в 2003 году соревнования «Джип-Триал» прошли в Кондопоге.

На открытое первенство собрались кроме хозяев трассы джиперы из Петрозаводска, Пряжи и Суоярви. Участвовали в гонках даже квадроциклы. И в 2003 году это были последние гонки по труднопроходимым трассам. Шли они непросто: холод, замерзшая грязь, разбитые колеи. Машины по грудь уходили в грязь и вязли. Гонщики помогали друг другу как могли. Железные кони с трудом карабкались на крутые подъемы.

«Адреналин — это лучшее, что можно получить от соревнований такого рода!» - признавали участники. Организаторы соревнований хорошо подготовились. И зрители, и участники прямо у трассы могли подкрепиться и согреться – горячий чай и солдатская каша были в ассортименте. Особенно и чай, и каша, и гонки понравились детям. На этот раз до финиша дошли все экипажи. Как говорили на торжественном закрытии, проигравших тут не было. А вот победители были. Ими стали гости – Алексей Жураковский и Дмитрий Середкин из Петрозаводска. Они стали абсолютными победителями соревнований, что было специально отмечено жюри. Несмотря на трудности, организаторы дружно назвали «Джип-Триал» праздником. Зрители с таким определением были совершенно согласны.

Таким было 3 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.