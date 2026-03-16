Петрозаводчане назвали издевательством новый запущенный автобус

В карельской столице закрыли неофициальный железнодорожный переход в районе улицы Халтурина. Для удобства горожан обещали запустить автобусный маршрут. Автобус № 33 начал курсировать 15 марта, но сразу же вызвал недовольство. Оказалось, что на линии работает всего один автобус, а время ожидания составляет почти полтора часа. Ситуацию уже назвали издевательством, неуважением к горожанам и профанацией транспортной доступности. Такое мнение высказали в паблике «Подслушано в Птз».

Новый маршрут связал районы «Рыбка», «Железнодорожный», «Первомайский» и «Октябрьский».

Как пишут в паблике, в ПМУП «Городской транспорт» сообщили, что на линии будет работать один автобус, большинство интервалов движения почти 1,5 часа, в некоторые периоды до 2 часов 20 минут.

«Что будет твориться в том самом единственном автобусе, когда скопившиеся на остановках транспорта и дождавшиеся, наконец, этого чудо-автобуса с его огромными интервалами, люди заполнят его уже на первых от конечной остановках (в т.ч. родители с колясками, чтобы добраться в детскую поликлинику на пр. Октябрьском), можно себе представить!»

- пишут в сообществе.

Горожан не устроило ни расписание автобуса, ни количество единиц техники.