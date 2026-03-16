16 марта 2026, 12:26
Два детсада и жилые дома остались без воды в Петрозаводске
Подвоз воды организован для людей на Кукковке
Сегодня в 11:20 в Петрозаводске без воды остался ряд домов на Кукковке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, воды нет в двух детских садах - №11 и №101. Также ресурс отсутствует в жилых домах на улицах Генерала Фролова, Балтийской, Ровио и на Комсомольском проспекте. Всего под отключение попали 16 зданий.
Для горожан будет организован подвоз воды. Машина будет стоять между домами №13а по Комсомольскому проспекту и №44 по улице Ровио.
Ранее сообщалось о том, что без воды останется целый поселок в Карелии.