Два детсада и жилые дома остались без воды в Петрозаводске

Сегодня в 11:20 в Петрозаводске без воды остался ряд домов на Кукковке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, воды нет в двух детских садах - №11 и №101. Также ресурс отсутствует в жилых домах на улицах Генерала Фролова, Балтийской, Ровио и на Комсомольском проспекте. Всего под отключение попали 16 зданий.

Для горожан будет организован подвоз воды. Машина будет стоять между домами №13а по Комсомольскому проспекту и №44 по улице Ровио.

