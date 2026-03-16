В ходе ремонта Дома финского сберегательного банка украли почти 30 млн

Раскрыто крупное хищение денег у Фонда капитального ремонта в Ленобласти. Следователи выяснили, что фирма завышала стоимость сырья для ремонта объекта культурного наследия регионального значения, известного как Дом финского сберегательного банка в Выборгском районе. В ходе капитального ремонта «испарились» более 29 млн рублей.

Под подозрением в хищении оказался генеральный директор строительной фирмы. Его обвинили в мошенничестве, пишет издание 47news. Материалы уголовного дела направлены в суд Выборга.

Обвиняемый, как предполагают следователи, распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению. Его имущество арестовано - общая стоимость подвергнутого обременению более 54 млн рублей. Сам он находится под стражей.