16 марта 2026, 12:36
Нелегальных работников искали в пунктах выдачи заказов и гостиницах
Ревизоры проверили пять предприятий в карельской столице в поисках теневой занятости
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске искали нелегальных работников. Чиновники и сотрудники налоговой наведались в пункты приема, хранения и заготовки лома черных и цветных металлов, пункты выдачи заказов и объекты средств размещения туристической сферы в Петрозаводске. Всего ревизоры посетили пять точек.
В мэрии рассказали, что с работодателями проводили разъяснительную беседу, рассказывали о последствиях привлечения нелегальной рабочей силы.
Также работодателям выдали материалы о негативных последствиях теневой занятости. Были ли найдены нарушения в ходе такой проверки, в пресс-службе мэрии не уточнили.