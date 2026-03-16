Нелегальных работников искали в пунктах выдачи заказов и гостиницах

В Петрозаводске искали нелегальных работников. Чиновники и сотрудники налоговой наведались в пункты приема, хранения и заготовки лома черных и цветных металлов, пункты выдачи заказов и объекты средств размещения туристической сферы в Петрозаводске. Всего ревизоры посетили пять точек.

В мэрии рассказали, что с работодателями проводили разъяснительную беседу, рассказывали о последствиях привлечения нелегальной рабочей силы.

Также работодателям выдали материалы о негативных последствиях теневой занятости. Были ли найдены нарушения в ходе такой проверки, в пресс-службе мэрии не уточнили.