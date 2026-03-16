Жительница Карелии вступила в чат жильцов дома и лишилась миллионов

В полицию Петрозаводска обратилась 64-летняя местная жительница, обманутая аферистами по новой схеме, сообщили в республиканском МВД.

По данным источника, пенсионерку внезапно добавили в чат собственников жилья, где было указано об актуализации сведений о жильцах дома для перевода их в цифровой формат. Перейдя по ссылке, женщина подтвердила свои данные через присланный ей код.

«В чате высвечивались шестизначные комбинации от других участников, поэтому петрозаводчанка отправила аналогичное сообщение. В тот же момент одна из собеседниц написала в чате, что её «Госуслуги» взломали мошенники. Ей сразу объяснили, как связаться со специалистом в таком случае. Заявительница последовала примеру, решив, что её тоже могли взломать»,

- сообщили в МВД.

«Сотрудник» службы безопасности Центробанка убедил женщину, что преступники открыли от ее имени счет и описал, как можно исправить ситуацию: банк временно отправит на счета петрозаводчанки «заёмно-страховую сумму», которую нужно будет обналичить и перевести обратно. Жертва аферистов купила новый телефон почти за 33 тысячи рублей, установила приложения, а затем через банкоматы сделала несколько переводов на неизвестные счета на сумму 2 млн 395 тысяч рублей.

Мошенники продолжили «работу» с пенсионеркой. Они стали убеждать ее «фиктивно» продать автомобиль, чтобы его не забрали приставы. Женщине пообещали, что машина останется у неё, но перед «ненастоящей» встречей с покупателем нужно убрать из салона все личные вещи. Это насторожило пенсионерку. Она поняла, что ее обманывают и обратилась в МФЦ, где узнала, что с ее аккаунтом на «Госуслугах» все в порядке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

