Машины нарушителей отправили на спецстоянку в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о результатах проверки водителей в выходные дни.

За два дня восемь водителей были отстранены от управления за грубые нарушения ПДД. Пять из них управляли автомобилем в состоянии опьянения, еще трое — не имели права управления транспортом. В отношении нарушителей составлены протоколы, а автомобили помещены на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение — до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.