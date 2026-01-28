В карельском вузе появился свой президент

В Петрозаводском университете ровно 20 лет назад состоялись выборы нового ректора. Прежний – Виктор Васильев возглавлял крупнейший вуз Северо-запада с 1991 по 2005 год включительно. Экс-руководитель не покинул ПетрГУ, он занял незадолго до этого созданный пост президента университета.

За 15 лет правления Виктора Николаевича Васильева студентов в вузе стало в три раза больше. 18 тысяч училось в 2006 году, а в 1991 – всего 6. Появилось около десятка новых факультетов, штат преподавателей удвоился, количество специальностей увеличилось на 20 и стало около полусотни. Вся эта информация прозвучала в отчете ректора о проделанной работе в этой должности. Дабы не срывать наработанных контактов с республиканскими и федеральными органами власти, Виктор Васильев продолжил работать в вузе в другой должности.

«Функция президента будет заключаться в том, чтобы осуществлять стратегию развития университета, - сообщил сам бывший ректор. – И разрабатывать эту стратегию развития. У нас программа уже составлена до 2010 года. Буду способствовать реализации этой программы».

А кандидат на пост ректора был один – Анатолий Воронин (бывший первый зам). В университете говорили, что отсутствие альтернативы на эту должность – не признак диктатуры в коллективе, а свидетельство единогласия в нем.

«Мы с Анатолием Викторовичем проработали вместе десять лет, за это время он был первым проректором и проявил себя как способный организатор, хороший ученый. Вчера пришло подтверждение из ВАКа об утверждении его докторской диссертации. Это единственная кандидатура, которая не вызывает никаких сомнений»,

- отозвался о коллеге Виктор Васильев.

После выборов кандидата в должности ректора еще предстояло утвердить в министерстве образования и науки России.

...

Кстати, вскоре наши студенты из ПетрГУ начали получать дипломы европейского образца. В городе Рованиеми (Финляндия) был подписан договор о создании Северного приграничного университета. Договор подписали руководители двух финских вузов и несколько российских. В их числе наши ПетрГУ и КГПУ.

Главной задачей образованного Северного приграничного университета было интегрировать российские вузы в общеевропейское образовательное пространство. А также совместное признание дипломов тоже стало одной из целей. Разработка образовательных программ позволила студентам получать дипломы в двух университетах одновременно – у себя на родине и за рубежом.

В рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров уже 55 выпускников прошли зарубежную стажировку. В том числе и Норвегия сотрудничала с Карелией по этому вопросу уже на протяжении семи лет. По приглашению Института управления, экономики и права вновь приехали гости из Норвегии и рассказали о том, как на месяц стать студентом в их стране.

Участником конкурса мог стать каждый, кто работал тогда государственным служащим или имел свой бизнес. Ограничивала норвежская сторона лишь в возрасте. Учиться в Норвегии по Президентской программе могли люди до 40 лет, неплохо владеющие английским языком. «Задача этой программы показать норвежские модели бизнеса, дать возможность вам познакомиться с менеджментом компаний Норвегии. Также ознакомиться с системой самоуправлений», - представила программу Элита Цакула, представитель ассоциации самоуправлений Норвегии.

Норвежская сторона оплачивала семинары, поездки, питание и жилье. Те, кто попадет на эту учебу, успеют найти не только друзей, но и бизнес-партнеров, что немаловажно, если ты предприниматель.

«Вы можете завязать реальные взаимоотношения с предприятиями, которые в будущем могут стать вашими партнерами в бизнесе»,

- подтвердил участник программы Сергей Кошелев.

В Норвегии смогли поучиться вместе с Сергеем еще девять жителей Карелии. Всего в 2006 году были приглашены тридцать человек, которых еще предстояло выбрать из немалого числа претендентов.

Таким было 28 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности