ДТП в Петрозаводске наделало много шума: выпало 20 кубометров бревен

В Петрозаводске в этот день ровно 20 лет назад было зарегистрировано только одно дорожно-транспортное происшествие, которое, впрочем, наделало немало шума в самом центре города. К счастью, обошлось без пострадавших. Кстати, подобные иногда случались в нашем городе, мы рассказывали о них в нашей рубрике.

Нечасто увидишь на одной из центральных улиц города раскиданные 20 кубометров пиловочника. Именно столько перевозил лесовоз, который, пытаясь повернуть с улицы Кирова на Левашовский бульвар, неудачно заехал на сугроб. В результате чего его прицеп перевернулся. Под рассыпавшиеся бревна и грузовик никто не попал. По мнению сотрудников ГИБДД, причина случившегося — неловкость водителя, а также неисправность автомобиля, который к тому же еще и перегрузили.

«Это неумение водителя управлять данным транспортным средством в данной обстановке, - укорил старший госавтоинспектор УВД В.В.Аншуткин. - Он не рассчитал радиус поворота своего автомобиля и выехал на возвышенность правой стороной. Поэтому произошел переворот автомобиля, который был вдобавок перегруженный. А водитель тоже говорит, что у него неисправное рулевое управление. Поэтому сложность была в повороте. Он не вписался, потому что рулевое у него неисправно.

Случались у нас и курьезные дорожно-транспортные происшествия. Например, вот это — когда Жигули уселись на поленницу дров.

Три десятка предпринимателей из Карелии имели реальную возможность в течение 2001 года оказаться в США и поработать в качестве обучения специальности в настоящей американской фирме. Как сообщили в правительстве представители департамента федеральной службы занятости, продолжалось осуществление совместной с госдепартаментом США программы стажировки для российских бизнесменов.

По итогам предыдущего этапа программы Карелия и Ленинградская область показали наилучший результат. Первая группа предпринимателей из Карелии в количестве 48 человек посетила Америку пять лет назад. Стажировки проходили в разных штатах на разных предприятиях. Каждый, кому повезло, знакомился с тем, как делают бизнес американцы в той сфере и на том продукте, с которым работал и он сам. Главное же: он мог поработать в настоящей американской фирме в реальных условиях над решением конкретных задач. Итоги первого этапа организаторы оценили довольно высоко. У вернувшихся домой руководителей увеличились выпуск и реализация продукции, расширился ассортимент, улучшилась управляемость производством, и, как следствие, выросла прибыль. Спустя пять лет в Карелии выросло новое поколение бизнесменов, которому тоже, по мысли американцев, надо было дать шанс обучиться. И они собирались потратить на это весьма солидную сумму. Кстати, Канада предлагала такие же стажировки. Кэрол Сорренти, координатор проекта с американской стороны, которая уже приезжала в Карелию год назад по тому же поводу, сообщила:

«В этом году 300 человек — это где-то будет 7 миллионов долларов». Естественно, журналистов интересовал вопрос: зачем все это надо самим американцам? «Это важно, чтобы здесь была солидная экономика, это раз. И потом нам нужна стабильность в России. Нам нужно, чтобы люди были сытые. Чтобы были рабочие места, чтобы люди могли покупать то, что им нужно. Всю продукцию. И, может быть, даже нашего производства. Это тоже играет роль. Но стабильность — вот одно из главных. И третья причина, не менее важная: мы думаем, что очень важно разрушить эти стереотипы, которые существуют и у американцев, и у русских друг о друге», - ответила Кэрол.

Схема отбора претендентов на стажировку в Америку была проста. Для начала необходимо было заполнить анкету, в которой помимо данных о себе указывалось, чему именно ты собираешься научиться и в какой области. После чего пройти собеседование на английском языке, более-менее хорошее знание которого — обязательное условие. Получить эти анкеты можно было в государственной федеральной службе занятости, которая в Петрозаводске расположена по адресу проспект Невского 33.

Таким было 2 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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