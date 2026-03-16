300 профессий включили в перечень приоритетных для экономики России

Перечень приоритетных для России профессий и специальностей утвердили в правительстве.

В правительство РФ утвердили список из 300 приоритетных профессий по программам обучения в колледжах и вузах, необходимых для технологического лидерства страны, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра.

По словам Михаила Мишустина, профессии отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов.

В число востребованных направлений вошли математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, здравоохранение и медицина, сельское хозяйство.

Для приоритетных программ обучения в вузах и колледжах будут увеличивать число бюджетных мест.