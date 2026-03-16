16 марта 2026, 13:44
300 профессий включили в перечень приоритетных для экономики России
Для приоритетных программ обучения в вузах и колледжах будут увеличивать число бюджетных мест
Перечень приоритетных для России профессий и специальностей утвердили в правительстве.
В правительство РФ утвердили список из 300 приоритетных профессий по программам обучения в колледжах и вузах, необходимых для технологического лидерства страны, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра.
По словам Михаила Мишустина, профессии отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов.
В число востребованных направлений вошли математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, здравоохранение и медицина, сельское хозяйство.
Для приоритетных программ обучения в вузах и колледжах будут увеличивать число бюджетных мест.