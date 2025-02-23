Каток с ароматом канализации появился на дороге в карельском городе

Жители улицы Первомайской в Сортавале устали вдыхать запахи канализации у сетевого магазина. Неприятным ароматом дело не ограничилось: на дороге между пятиэтажным домом и магазином «Пятерочка» образовался снежный нарост. Поворот стал не безопасен для автомобилей, с осторожностью переходят дорогу и пешеходы. Именно здесь для кого-то из дошкольников пролегает путь в новый детский сад «Ладушки», на открытии которого присутствовал глава Карелии.

О масштабе проблемы говорит фото, которое прислала нам местная жительница Ксения.

«Сначала чувствовался запах канализации, сильный. Затем разлилась лужа по всей дороге, стало невозможно пройти», — рассказала наша подписчица.

Школьникам и пенсионерам также не удается миновать опасный участок.

Коммунальщики установили на дороге знак и оградили опасный участок сигнальной лентой, однако дорога, где «потек» люк, от этого менее скользкой не стала.

Впрочем, когда оттепель сменяется морозом, ледяные наросты появляются и на городских тротуарах. И это никого не смущает. К натянутым то там, то здесь сигнальным лентам горожане также привыкли, нередко они появляются у старинного здания, где расположилась мэрия. Обходить отрезанный на время очистки крыш участок предлагают по оживленной дороге. Радует, что крыши хотя бы где-то в городе чистят.

Лед на канализационном катке с приходом тепла растает. Люди опасаются, что к проблеме скользкой дороги прибавится еще одно неудобство – невыносимый запах. //фото Ксения, Сортавала