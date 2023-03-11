Картины великих художников «ожили» на сцене школы в Пряже

Выставку картин русских художников «Женские образы в живописи» провели в Пряже. Полотна известных художников пытались повторить школьники, сообщили в группе «МБОУ «Пряжинская средняя школа» ВКонтакте.

- Каждая картина была уникальна, ведь героями прекрасных произведений искусства стали... ученики,

- отмечают в паблике.

Ребята из 4-11-х классов постарались повторить работы известных художников с помощью подручных материалов. Пародии на картины мастеров–портретистов нетрудно можно было узнать по жестам и костюмам героев.

Ребята и взрослые копировали образы картин «Неизвестная» Ивана Крамского, «Неравный брак» Василия Пукирева, «Девочка с персиками Валентина Серова и другие шедевры изобразительного искусства.

Зрители от посещения такой картинной галереи остались в восторге

- Идея очень интересная! Важно не только найти ее, но еще и воплотить… Это огромный труд. Мы благодарим всех ребят и классных руководителей за участие и подаренное прекрасное настроение,

- делятся впечатлениями подписчики.

Этюды «Живые картины» детям и взрослым очень понравились. Что может быть интереснее, чем понять замысел художника и оживить шедевр, созданный век и более назад? // фото: Пряжинская средняя школа