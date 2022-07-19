Карельский язык решили возрождать в Финляндии

Карельский язык в Финляндии впервые включили в программу языковой политики. Экспертов соберут и создадут специальную рабочую группу, передает Yle.

Они должны составить план возрождения языка меньшинства, разработать программу мер. Пока что графика реализации программы языковой политики нет.

Президент Карельского культурно-просветительского общества Эва-Кайса Линна считает, что рабочую группу могут так и не создать.

– В этом деле достигнут значительный прогресс. Но ожидания были более оптимистичными. Мы немного разочарованы, хотя в программе много положительных моментов. Тем не менее, там отсутствует конкретика и график реализации, - заявил он. // Фото: pxhere.com