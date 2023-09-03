Карельский ориентировщик оформил золотой дубль

Карельский ориентировщик Сергей Зубов завоевал еще одну золотую награду на первенстве России в Воронеже. 3 сентября воспитанник петрозаводской спортивной школы №2 стал лучшим в дисциплине кросс спринт - общий старт, сообщили в центре спортивной подготовки.

Крупные старты в Воронеже собрали свыше 800 российских спортсменов. Среди них – представитель Карелии. В первый день первенства Сергей Зубов опередил 135 соперников и взял «золото» в дисциплине кросс-классика по группе М-16. // фото freepik.com/ master1305