Карельский легкоатлет стал третьим на фестивале спринта в Москве

Карельский спортсмен Андрей Лукин завоевал бронзовую награду на «Неделе легкой атлетики».

11 июня воспитанник СШОР-3 Петрозаводска на фестивале спринта в Москве на дистанции 200 метров стал третьим с результатом 20.92 с.

Ранее карельские легкоатлеты также завоевали награды на соревнованиях в столице. Евгений Репкин стал первым на дистанции 100 метров с результатом 11.07 с. Серебро завоевал Кирилл Лайтинен в прыжках в длину с результатом 6.92 м. (фото группа «Спорт-норма жизни Карелия»)