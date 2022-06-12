12 июня 2022, 10:12
Карельский легкоатлет стал третьим на фестивале спринта в Москве
Андрей Лукин отличился на «Неделе легкой атлетики»
Карельский спортсмен Андрей Лукин завоевал бронзовую награду на «Неделе легкой атлетики».
11 июня воспитанник СШОР-3 Петрозаводска на фестивале спринта в Москве на дистанции 200 метров стал третьим с результатом 20.92 с.
Ранее карельские легкоатлеты также завоевали награды на соревнованиях в столице. Евгений Репкин стал первым на дистанции 100 метров с результатом 11.07 с. Серебро завоевал Кирилл Лайтинен в прыжках в длину с результатом 6.92 м. (фото группа «Спорт-норма жизни Карелия»)