Спортсмены из Петрозаводска взяли медали на турнире в Лужниках

В Москве на стадионе «Лужники» с 7 по 13 июня проходят всероссийские соревнования «Неделя легкой атлетики». Успешно выступают на стартах спортсмены из Петрозаводска, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, в беге на сто метров золото завоевал воспитанник спортивной школы №3 Евгений Репкин. Он показал результат 11,07 секунды.

В прыжках в длину серебро досталось Кириллу Лайтинену. Наш земляк прыгнул на 6,92 метра. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»