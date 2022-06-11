11 июня 2022, 09:35
Спортсмены из Петрозаводска взяли медали на турнире в Лужниках
Евгений Репкин и Кирилл Лайтинен отличились на «Неделе легкой атлетики»
В Москве на стадионе «Лужники» с 7 по 13 июня проходят всероссийские соревнования «Неделя легкой атлетики». Успешно выступают на стартах спортсмены из Петрозаводска, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Так, в беге на сто метров золото завоевал воспитанник спортивной школы №3 Евгений Репкин. Он показал результат 11,07 секунды.
В прыжках в длину серебро досталось Кириллу Лайтинену. Наш земляк прыгнул на 6,92 метра. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»