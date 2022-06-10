В Петрозаводске готовятся к турниру памяти заслуженного тренера

В столице Карелии с 22 по 25 июня пройдет Межрегиональный турнир по боксу памяти Заслуженного тренера СССР и РСФСР Леонида Левина.

Как отметили в минспорта республики, в соревнованиях примут участие спортсмены от 14 лет и старше. Сами состязания кроме зрелищности дают возможность молодым боксерам заявить о себе, показать свое мастерство.

Торжественное открытие состоится 23 июня в 17:00 в Доме Бокса, а финал – 25 июня в 12:00. Фото: boxingkarelia.ru.