Золото и бронзу взяли карельские тхэквондисты на первенстве России

В Калининграде с 3 по 8 июня проходило первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Успешно выступили на соревнованиях спортсмены из нашей республики, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, в весовой категории до 59 килограммов золото взяла Полина Коротких. В весовой категории до 44 килограммов бронза на счету Варвары Матвеевой.

Всего в соревнованиях приняли участие около десяти карельских тхэквондистов. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»