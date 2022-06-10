10 июня 2022, 09:18
Золото и бронзу взяли карельские тхэквондисты на первенстве России
Спортсмены из нашей республики успешно выступили в Калининграде
В Калининграде с 3 по 8 июня проходило первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Успешно выступили на соревнованиях спортсмены из нашей республики, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Так, в весовой категории до 59 килограммов золото взяла Полина Коротких. В весовой категории до 44 килограммов бронза на счету Варвары Матвеевой.
Всего в соревнованиях приняли участие около десяти карельских тхэквондистов. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»