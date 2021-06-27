27 июня 2021, 09:38
Спорт

Карельский легкоатлет Андрей Лукин стал чемпионом России

Мастеру спорта из Петрозаводска не было равных на дистанции 200 метров

Легкоатлет из Петрозаводска Андрей Лукин завоевал золотую медаль чемпионата России в беге на 200 метров. Об этом сообщил министр образования и спорта РК Роман Голубев.

Соревнования проходят в эти дни в Чебоксарах. Наш земляк - мастер спорта международного класса - преодолел дистанцию за 20,78 секунды и занял первое место.

Андрей Лукин является воспитанником спортивной школы Олимпийского резерва №3 Петрозаводска. Он занимается у тренеров Александра Смирнова и Аниты Сигаревой.

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Метки: 
Андрей Лукин
Петрозаводск
чемпионат России
Чебоксары
легкая атлетика
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Роман Голубев