Карельский легкоатлет Андрей Лукин стал чемпионом России

Легкоатлет из Петрозаводска Андрей Лукин завоевал золотую медаль чемпионата России в беге на 200 метров. Об этом сообщил министр образования и спорта РК Роман Голубев.

Соревнования проходят в эти дни в Чебоксарах. Наш земляк - мастер спорта международного класса - преодолел дистанцию за 20,78 секунды и занял первое место.

Андрей Лукин является воспитанником спортивной школы Олимпийского резерва №3 Петрозаводска. Он занимается у тренеров Александра Смирнова и Аниты Сигаревой.