Карельский гимнаст завоевал серебро и бронзу чемпионата СЗФО

Гимнаст из Карелии Игнат Горобец успешно выступил на чемпионате СЗФО. Соревнования проходили 6 – 10 февраля в Архангельске и в Великом Новгороде, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Игнат завоевал серебро, став вторым на параллельных брусьях и кольцах. Бронзовую медаль он получил в вольных упражнениях, махах на коне и состязаниях на перекладине.

Сейчас спортсмен готовится к чемпионату России, который состоится в Казани в марте.

Лучшей среди карельских спортсменок стала Анна Трумгеллер, завоевав 4 место в финале вольных упражнений. // фото: vk.com/minsportkareli