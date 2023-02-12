12 февраля 2023, 13:02
Ольга Жолудева вошла в десятку сильнейших лыжниц по итогам первенства
Лыжница преодолела дистанцию в 20 километров и стала девятой
Уроженка Карелии вошла в десятку сильнейших по итогам первенства страны по лыжам.
12 февраля в Тюмени сильнейшие спортсменки до 23 лет соревновались в масс-старте на 20 км классическим стилем.
Сегежанка, мастер спорта России Ольга Жолудева стала девятой, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».
До этого в эстафете лыжница завоевала бронзу в эстафете (выступала в составе сборной Татарстана). // фото «Спорт-норма жизни Карелия»