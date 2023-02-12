Юные ориентировщики из Карелии стали первыми в эстафете

На первенстве России в Ленинградской области ориентировщики из Карелии одержали победу.

Карельские спортсмены оказались сильнее соперников в эстафете. Денис Потапов, Максим Новожилов и Семен Андреев завоевали командное золото.

Ориентировщики выступали в категории юниоров до 21. По итогам старта Новожилов и Потапов выполнили норматив на звание «Мастер спорта России». // фото «Спорт-норма жизни Карелия»