12 февраля 2023, 11:52
Юные ориентировщики из Карелии стали первыми в эстафете
Денис Потапов, Максим Новожилов и Семен Андреев завоевали золото на первенстве в Ленобласти
На первенстве России в Ленинградской области ориентировщики из Карелии одержали победу.
Карельские спортсмены оказались сильнее соперников в эстафете. Денис Потапов, Максим Новожилов и Семен Андреев завоевали командное золото.
Ориентировщики выступали в категории юниоров до 21. По итогам старта Новожилов и Потапов выполнили норматив на звание «Мастер спорта России». // фото «Спорт-норма жизни Карелия»