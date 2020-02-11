Карельские ушуисты привезли 110 медалей с Первенства Северо-Запада

С 7 по 9 февраля в Токсово состоялись Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по ушу-таолу и кунг-фу - традиционному ушу. В соревнованиях приняли участие проядка 180 спортсменов из шести регионов: Калининградской области, Мурманской области, Ленинградской области, Вологодской области, Псковской области и Карелии.

Честь нашей республики отстаивали 36 спортсменов сборной команды по ушу, завоевавшие в общей сложности 110 медалей различного достоинства, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Золотые медали привезли Ульяна Рогаткина, Семен Мозговых, Анастасия Митрофанова, Лия Красношлык, Максим Дедовец, Алсу Велиева, Алиса Веревкина, Полина Ванюшова, Кирилл Репухов, Мария Суханова, Дмитрий Гуринович, Никита Хаяйнен, Всеволод Капечинский, Анар Велиев, Есения Сергеева.

Спортсменов подготовили тренеры: Александр Стригин, Константин Петрусенко, Натиг Велиев, Марина Потапова и Юлия Смирнова.

Соревнования являлись отборочными на Чемпионат и Первенство России по кунг-фу - традиционному ушу, которые состоятся с 1 по 6 марта в Москве, а также на Чемпионат и Первенство России по ушу-таолу, которые пройдут в столице России с 30 марта по 5 апреля.