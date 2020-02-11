Юные танцоры из Петрозаводска вошли в десятку сильнейших в стране

Спортсмены танцевального клуба «Ритм» Дмитрий Нелединский и Александра Каблова вошли в десятку лучших пар страны на всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Карельские танцоры отлично показали себя в танцах различных направлений.

Главные соревнования страны собрали на паркете участников со всей России, которые предварительно прошли отбор на региональных соревнованиях. Лучшие из лучших состязались на паркете в тяжелейшей борьбе, требующей огромной выносливости, с 9 утра до позднего вечера.

В самой сложной категории - Первенство России, двоеборье, - где нужно исполнить танцы как латиноамериканской, так и европейской программы, Дмитрий Нелединский и Александра Каблова стали десятыми из 111 пар (юноши и девушки 12-13 лет). В европейской программе пара заняла четвертое место из 84.