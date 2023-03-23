Карельские пловцы взяли три золота на первенстве Северо-Запада

В Калининграде проходит первенство Северо-Запада по плаванию. На соревнования съехались более 300 спортсменов из разных регионов. Команду нашей республики составил 31 атлет из Петрозаводска, Кондопоги, Сегежи, Костомукши и Суоярви, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Две золотые медали завоевал Эрик Малки. Он стал абсолютным победителем на дистанциях 50 и 200 метров брассом. Спортсмен тренируется у Федора Софронова.

Еще одно золото взял Алексей Сергеев. Он выиграл стометровку на спине. Тренер спортсмена - Наталия Большанская. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»