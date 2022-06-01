Карельские кадеты обеспечили себе участие в Спартакиаде молодежи

Победа команды карельского кадетского корпуса в региональной Спартакиаде молодежи допризывного возраста обеспечила ей участие во Всероссийских соревнованиях, которые стартуют 22 июня в Ессентуках. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Более ста молодых людей со всех районов Карелии боролись за звание сильнейших на региональном этапе Спартакиады. Всего в состязаниях участвовало семь команд, в числе которых были ребята от 14 до 17 лет. Проходили соревнования по плаванию, строевой подготовке, сборке и разборке автомата, отжиманию и подтягиванию. Молодые людиборолись за главный приз – представлять Карелию на Спартакиаде в Ставропольском крае .

Лидировала команда Карельского кадетского корпуса. Им уступила команда Петрозаводского педколледжа. Третье место досталось команде Карельского филиала Юридического полицейского колледжа. Фото: minedu.gov.karelia.ru.