Карельские боксеры завоевали семь наград на первенстве Северо-Запада

Семь медалей завоевала сборная Карелии на первенстве Северо-Запада по боксу в Псковской области. Участниками состязаний стали юноши 13-14 лет.

В копилке карельских боксеров – три золота, два серебра и две бронзы.

Паблик «Спорт-норма жизни Карелия» назвал имена призеров. Так, золотые награды у Игоря Федорова, Данилы Рассадников, Антона Коршунова. Серебряными призерами стали Егор Коржов и Юнус Кубиев. Бронзовые медали завоевали Константин Жариков и Казбек Гелагаев. (фото на главной pixabay.com, Jeaneves, vk.com)