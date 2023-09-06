Карельские бегуньи взяли «бронзу» на всероссийских соревнованиях

Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска заняли третье место на первенстве России по эстафетному бегу. Соревнования состоялись в Адлере, сообщили в мэрии карельской столицы.

В состав нашей команды вошли Алина Крохина, Диана Васильева, Дарья Семенова, Дарья Соголовская. Бегуньи преодолели 4х100 метров с барьерами за 59,88 секунды.

Спортсменок тренируют Сергей Воробьев, Олег Зимон, Наталья Крохина, Светлана Белова, Евгений, Ирина и Игорь Савиновы. // иллюстративное фото: domeckopol/pixabay.com