17 июня 2022, 17:46
Карелия вновь среди лидеров по состоянию инвестиционного климата
Сегодня на ПМЭФ оценили состояние деловой среды и инвестиционного потенциала в субъектах Российской Федерации за 2021 год. Наш регион вошел в группу лидеров (топ-40 регионов)
Фото: https://gov.karelia.ru
Нацрейтинг оценивает усилия властей всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Он включает четыре направления оценки – регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка МСП.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева назвала республику в числе лучших субъектов России по обеспечению прямого канала связи с инвесторами.
По итогам 2021 года эксперты и предприниматели Карелии отметили положительную динамику и достижение высоких показателей по нескольким критериям:
- наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов;
- оценка работы механизма государственно-частного партнерства в регионе;
- работа регионального Совета по улучшению инвестиционного климата;
- качество инвестиционного портала региона;
- оценка эффективности институтов поддержки экспорта;
- небольшое число жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов в субъектах РФ;
- оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство.
Напомним, в прошлом году Карелия также была в числе лидеров рейтинга.