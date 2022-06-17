Оптимистическая трагедия

Автор текста: Сергей Михайлов

Оглядываться назад всё-таки надо. Чтобы понимать - откуда идёшь и куда путь держишь? И не по кругу ли ходишь? И где она твоя правильная дорога и кто впередиидущий? Куда он тебя ведёт? Об этом почему-то подумалось, когда смотрел документальный фильм «Командир II. Вызов принят». Можно сказать, это кино о нашем с вами вчерашнем дне. К общему мнению после его просмотра мы вряд ли придём, потому как по-разному судьбы у всех складывались после распада в 1991 году Советского Союза. Но на меня лично каждая глава фильма (автор по-книжному разделил документальную ленту на шесть частей) накатывала воспоминаниями о вроде бы и подзабытой уже истории. Фильм о республике, а на самом деле и о моей личной жизни тоже. Всё помню, всему свидетель. Да, посторонний, да случайный, да меня напрямую авторские исторические зарисовки не касаются, но я ведь тоже оказался под руинами тех не столь уж и давних тектонических перемен.

Ломать не строить

Создатели документального фильма рассказывают об основах, на которых держалась (и держится) экономика Карелии, я то тут, вроде, при чём? Так мне сначала казалось, пока не досмотрел фильм до конца. А когда возникла перед глазами темнота экрана («кину конец»), тут-то горечь от произошедшего в прошлом и накрыла меня воспоминаниями. Господи, какие же были наивными («наивными идиотами»?) прежние наши правофланговые (заранее прошу прощения у бывших, но здравствующих руководителей республики, не от них зависела судьба страны). Как же с увлечением, самозабвенно разрушали основы, на которых государство стояло.

Крах Беломорско-Онежского пароходства – один из стержневых сюжетов фильма

Авторами верно обозначены те базовые экономические платформы, по которым ударили «реформаторы», бежавшие от социализма к «светлому» капиталистическому будущему. А оказывается, бежали от общества, где жили по принципу «один – за всех», к обществу, где «каждый сам за себя». Основания прежнего благополучия разрушили довольно быстро. Хватило пары десятков лет. Было Беломорско-Онежское пароходство. И нет его. Был Онежский тракторный завод. И нет его. Уничтожили в Петрозаводске оборонный завод «Авангард». Лесные и каменные богатства республики дербанились проходимцами (о некоторых уголовных делах в фильме вспоминается).

На контрасте

Хорошо, не до основания разрушили лесопромышленный комплекс республики (спасена была целлюлозно-бумажная промышленность) и машиностроение фрагментами сохранилось, и потому затем на этих основах началась новая жизнь Сегежского и Кондопожского бумкомбинатов, преобразился атомно «Петрозаводскмаш», всплыло со дна судостроение. Но до этого произошла всё-таки трагедия – разрушение. И хорошо, что дойдя до этой грани самоуничтожения, дальше началось движение вперёд, как от дна оттолкнулись, поплыв в верх, к лучшему. Мне невольно пришёл на ум литературный образ: оптимистическая трагедия. Трагедию мы пережили, теперь курс взят на социально-экономическое развитие Карелии. От того и приходят уже оптимистические чувства.

Визуальный контраст, на котором выстроен документальный фильм, ведёт зрителя от тревожного спуска в бездну к вершинам перемен, которые нашу жизнь улучшают. Самый первый кадр фильма – убийство питерского предпринимателя Дмитрия Варварина, начавшего было вытаскивать Беломорско-Онежское пароходство из состояния банкротства, воспринимается как символ убийства всей экономики Карелии тех лет. И кто остановит это губительное разрушение?

Убийство Дмитрия Варварина (кадр из фильма) – символ убийства экономики республики в 90-ых и 2000-ых годах

Не время для супер-героев

Нет смысла пересказывать фильм, лучше его посмотреть, где каждый эпизод (главка) как зарубка на памяти. Чего нельзя повторять. И как надежда на будущее – появление в Карелии в 2017 году нового руководителя, готового и способного двигать экономику республики вперёд. И, кстати, уж скажу, название хорошее выбрано авторами, говорящее - «Командир». Глава Карелии Артур Парфенчиков - он ведь не супергерой, пришедший в мир спасать нас с вами. Он именно командир, берущий на себя ответственность за всё происходящее и говорящий: делай как я. Работай. Проявляй инициативу. Добивайся результата. А я помогу всем, кто желает идти вперёд. Командир берёт на себя бремя власти. Он впереди нас идущий. Это важная авторская идея.

Сложные вопросы

В одном их эпизодов бывший спикер парламента Карелии Владимир Шильников, рассуждая на тему ответственности тогдашних руководителей республики за произошедший крах региональной экономики, осторожно произносит важные, на мой взгляд, слова: почему прежние главы Карелии не предотвратили шедшие в то время негативные процессы в социально-экономической сфере республики? Шильников не даёт ответа на заданный вопрос, заявленная им тема остаётся открытой. Понятно, односложного ответа тут и не найти (республика болела общероссийскими болезнями), но всё же фактор личной ответственности командиров за руководящие решения тоже являются предметом для общественных раздумий. Кому власть вручаем над собой? Кто способен принимать ответственные решения, от которых зависят наши с вами судьбы?

Владимир Шильников поднимает тяжелую тему об ответственности власти

Возвращение достоинства

Парфенчиков вызов принял. Взял на себя ответственность за социально-экономическое состояние Карелии. С его именем уже связаны многие сюжеты возрождения экономики Карелии. Из руин БОПа возродился к жизни Онежский судостроительно-судоремонтный завод. Это ещё не прежнее пароходство, когда и суда строили в Петрозаводске и сотни их плавали по мировым океанам. Но курс выбран верный. И новые производственные элементы ещё будут встраиваться в образ будущего БОПа. Ровно тоже можно сказать о будущем Онежского тракторного завода в его новой версии тракторного предприятия «Амкодор-Онего», о «Кареллеспроме», о других промышленных гигантах республики.

Парфенчиков подписывает инвестиционное соглашение с «Амкодором» (кадр из фильма)

Нам хочется экономического и социального рывка вперёд. И Парфенчиков, рассуждая на темы образа будущего республики, верно расшифровывает общее эмоциональное состояние. Он говорит об историческом гене, который требует возрождения промышленной Карелии. А шире – возвращения достоинства, значимости, востребованности. Наверное, это сегодня и есть та национальная – то есть народная – идея, которая объединяет практически всех в республике: и левых, и правых, и консерваторов, и новаторов, и молодых, и пожилых. Вернуть утраченные возможности и вернуться в ряды передовых регионов нашей большой Родины. И снова от всей души гордиться Родиной малой.