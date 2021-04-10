Карелия участвует в национальном конкурсе «Мастера гостеприимства»

В Мурманске сейчас проходит полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», сообщает сайт правительства Карелии.

Свои проекты презентуют 118 участников из 38 субъектов федерации. От Карелии в конкурсе принимает участие Марина Соколова, представившая «Великий путь древних карел».

Сегодня на юге Карелии очень много туристов, но лишь малая часть из них доезжает до северной части региона. Нам нужно было придумать стимул, чтобы гости увидели и эту часть республики,

– говорит Марина.

В основу ее маршрута лег исторический документ «Рассказ карела Ноусиа», где подробно описан «Водный торговый путь» – от Корелы (ныне Приозерск) до Белого моря. Марина с коллегами из туристического бизнеса решили возродить этот маршрут и подготовить подробный аудиогид по самым интересным местам.

Двигаясь по маршруту, гости региона смогут познакомиться с традиционным укладом жизни, попробовать национальную кухню, посетить карельские поселения. На маршруте будут отмечены места для отдыха, рестораны, отели, точки для фотосессий.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Фото с сайта правительства Карелии