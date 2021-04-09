09 апреля 2021, 18:00
Конкурсы

Подведены итоги открытого конкурса дизайна и рисунка «Котовасия 2021»

Около пятисот участников из Карелии и других регионов России приняли участие в проекте

Петровский дворец объявил о завершении традиционного юмористического конкурса дизайна и рисунка «Котовасия 2021», сообщает городская администрация.

В течение марта в фотоальбоме проекта, созданном в соцсети, публиковались фото работ. На конкурс поступило 477 заявок. Свои рисунки и поделки представили дети Петрозаводска, Костомукши, Кондопоги, Прионежского района и даже Алтая.

И вот, конкурс окончен. Жюри определило победителей и призеров в каждой из возрастных групп и номинаций. С именами авторов лучших произведений можно ознакомиться в группе проекта.

Ниже опубликованы некоторые из работ. Изображения взяты с сайта городской администрации.

Обсудить
просмотр
185261
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Котовасия
конкурс
городская администрация
Кондопога
Сегежа
алтай
рисунки
поделки
петровский дворец
победители