Карелия развивает новые авианаправления

16 апреля с ежегодным отчетом Глава Карелии Артур Парфенчиков выступит перед депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия, один из важнейших вопросов – развитие сферы пассажирских перевозок в регионе.

В минувшем году обслужено порядка 1000 авиарейсов, свыше 80 тысяч пассажиров. Рейсы осуществлялись по 8 авиамаршрутам, включая новое направление в столицу Республики Дагестан – город Махачкалу. Безусловный приоритет при формировании полетной программы – предложения жителей и гостей республики. Так, по многочисленным просьбам населения в 2025 году начали работу по подготовке к запуску международного авиасообщения в город Минск. Первый рейс состоится уже 3 мая. Кроме того, в этом году планируется запустить авиарейсы в Мурманск и будет запущено новое направление – самолеты из Петрозаводска полетят в Самару.

Количество пригородных железнодорожных маршрутов составило рекордное значение в 18 наименований в летнем графике движения, а рост пассажиропотока на 24% был особо отмечен в докладе федерального министерства транспорта по итогам 2025 года. По обращениям жителей Сегежского округа сохранен востребованный маршрут «Сегежа-Надвоицы» в круглогодичном графике движения.

Актуальным аспектом развития транспортной сферы является введение внутригородского железнодорожного транспорта. В числе первых субъектов РФ Карелия внедрила данный опыт для улучшения транспортной обеспеченности в Петрозаводске. В 2025 году городской электричкой перевезено почти 140 тысяч человек. Совместно с Дирекцией пассажирских обустройств Октябрьской железной дороги для удобства жителей Правительство работает над созданием новых станций по маршруту.

Для комфорта граждан по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова Правительство обновляет подвижной состав автомобильного общественного транспорта, задействованы все возможные меры федеральной поддержки. Так в 2025 году по программе льготного лизинга с оплатой 40% стоимости транспортного средства из федерального бюджета приобрели для Петрозаводска 10 автобусов среднего класса. Еще 18 автобусов купили за республиканские средства. Добились включения Республики Карелия в федеральную программу прямого субсидирования обновления подвижного состава общественного транспорта. Участие в программе позволит приобрести с 2026 по 2028 год еще 45 автобусов, в том числе 11 единиц уже в этом году.

С учетом пожеланий жителей будет развита маршрутная сеть межмуниципального сообщения. В 2025 году установили 2 новых маршрута из Петрозаводска в Видлицу через населенные пункты Пряжинского района и в направлении Гирваса. Рост пассажиропотока по пригородному и междугороднему сообщению составил 3%.

