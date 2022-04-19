«Карелия Палп» актуализирует информационно-технический справочник

Экологическая служба группы компаний «Карелия Палп» принимает активное участие в актуализации информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям.

В конце марта в Москве состоялось установочное заседание технической рабочей группы по решению этого вопроса, в котором принял участие руководитель экологической службы АО «Кондопожский ЦБК» (входит в группу компаний «Карелия Палп») Станислав Банзин. Всего в состав рабочей группы вошли 52 человека. Это представители промышленного производства, государственных структур и науки.

Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) на крупных промышленных предприятиях — это часть государственной политики. Её задача — сделать нашу отечественную промышленность безопасной для окружающей среды, конкурентоспособной и современной. Первые информационно-технические справочники были утверждены в 2015 году. Однако, в первой редакции справочника недостаточно полно представлена информация по некоторым видам сырья, продукции и по связанными с ними процессами. Кроме того, за это время отрасль не стояла на месте, производство развивалось, также изменились и требования к промышленности.

Наша задача сейчас — максимально полно отразить в справочнике все имеющиеся в отрасли технологии и процессы, определить, какие из них теперь будут являться наилучшими доступными технологиями, оценить соответствующие им технологические показатели. Также предстоит работа по изменению структуры справочника — её расширение связано с тем, что дополнительно мы должны оценить энергоэффективность наших предприятий, их соответствие климатической повестке,

— прокомментировал Станислав Банзин.

В сентябре 2022 года должна быть готова первая редакция справочника. А итоговый вариант информационно-технического справочника планируется направить на утверждение в Росстандарт 15 декабря 2022 года.

Источник : https://aokcbk.ru/