Известный карельский архитектор Елена Ициксон приглашает на лекцию

17 ноября в 15:00 в Карельском центре Николая Рериха состоится очередная лекция архитектора Елены Евгеньевны Ициксон из цикла «Хождение по Руси» (0+). Маршрутами Рериха. Часть пятая: Углич, Ярославль.

Лекции подготовлены Еленой Ициксон к 150-летию Николая Константиновича Рериха и посвящены итогам его двухгодичного путешествия-исследования по местам расположения древних русских архитектурных памятников.

Слушателям будет предложено пройтись очередным маршрутом Рериха и посмотреть, изменились ли памятники архитектуры старинных волжских городов спустя сто с лишним лет.

Место проведения лекции - Национальная библиотека, Пушкинская, 5. Вход бесплатный.