Известный автосервис в Петрозаводске предлагает кузовной ремонт
Автосервис «Дойче Стандарт» предлагает кузовной ремонт автомобилей разных брендов.
Это могут быть бренды попроще, такие как: Body, Tikkurila, Jeta pro, Maxmeyer и им подобные. И также премиальные линейки ЛКМ: DeBeer, 3M,Brulex,Sikkens, Akzonobel и другие.
Профессионально. Качественно. Надежно. Весь спектр услуг по кузовному ремонту автомобилей!
- Восстановление геометрии кузова после ДТП
- Окраска а/м (гарантия 6 месяцев!) - элемент от 4500 руб!
- Полировка и обработка "жидким стеклом" - Ваш а/м будет выглядеть как новый!
- Полировка фар
- Замена стекол (гарантия 12 месяцев!)
1. Только качественные расходные материалы!
2. Расчет стоимости ремонта по программе AudaWeb.
3. Подбор, поставка оригинальных, аналогичных оригинальным и б/у з/ч.
Не нужно участвовать в процессе ремонта, сотрудники автосервиса всё сделают «под ключ»!
Вы можете обратиться в компанию, когда вам нужна услуга покраски кузова. Локальное окрашивание способно не допустить образования коррозии и вздутия краски из-за незначительных царапин. А обновление всего лакокрасочного покрытия потребуется при возникновении серьёзных повреждений или же когда у владельца возникло желание сменить цвет авто.
Но прежде мастера отчищают поверхность от грязи и пыли, выравнивают её, а затем придают красивый внешний вид - делают последние штрихи в виде шлифовки, полировки.
Среди услуг сервиса для вас также доступны рихтовка, восстановление геометрии.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 49а
Контактный номер: 26-03-13
Весь спектр услуг по кузовному ремонту -Подбор запчастей -Восстановление геометрии кузова -Покраска и полировка
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