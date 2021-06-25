Известный автосервис в Петрозаводске предлагает кузовной ремонт

Автосервис «Дойче Стандарт» предлагает кузовной ремонт автомобилей разных брендов.

Это могут быть бренды попроще, такие как: Body, Tikkurila, Jeta pro, Maxmeyer и им подобные. И также премиальные линейки ЛКМ: DeBeer, 3M,Brulex,Sikkens, Akzonobel и другие.

Профессионально. Качественно. Надежно. Весь спектр услуг по кузовному ремонту автомобилей!

- Восстановление геометрии кузова после ДТП

- Окраска а/м (гарантия 6 месяцев!) - элемент от 4500 руб!

- Полировка и обработка "жидким стеклом" - Ваш а/м будет выглядеть как новый!

- Полировка фар

- Замена стекол (гарантия 12 месяцев!)



1. Только качественные расходные материалы!

2. Расчет стоимости ремонта по программе AudaWeb.

3. Подбор, поставка оригинальных, аналогичных оригинальным и б/у з/ч.



Не нужно участвовать в процессе ремонта, сотрудники автосервиса всё сделают «под ключ»!

Вы можете обратиться в компанию, когда вам нужна услуга покраски кузова. Локальное окрашивание способно не допустить образования коррозии и вздутия краски из-за незначительных царапин. А обновление всего лакокрасочного покрытия потребуется при возникновении серьёзных повреждений или же когда у владельца возникло желание сменить цвет авто.

Но прежде мастера отчищают поверхность от грязи и пыли, выравнивают её, а затем придают красивый внешний вид - делают последние штрихи в виде шлифовки, полировки.

Среди услуг сервиса для вас также доступны рихтовка, восстановление геометрии.

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 49а

Контактный номер: 26-03-13

Весь спектр услуг по кузовному ремонту -Подбор запчастей -Восстановление геометрии кузова -Покраска и полировка

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