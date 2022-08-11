Издание нового словаря карельского языка содержит 23 тысячи слов

Новый грамматико-орфографический словарь карельского языка издан в Петрозаводске. Он содержит более 23 тысяч слов. Кроме этого, на 328 страницах издания уместились правила правописания, сложные слова, отсутствующие в других словарях, и перевод лексем на русский язык, сообщили в региональном научный центре РАН.

Словарь предназначен для студентов, школьников, литераторов и тех, кто изучает карельский язык.

Стоит отметить, что издание составила научный сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Татьяна Бойко. Фото: vk.com/vidlitsa.