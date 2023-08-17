Избирком Карелии провел проверку численности избирателей республики

Результаты проведенной проверки на заседании Избиркома 16 августа рассмотрели члены Избирательной комиссии Республики Карелия, на которое были приглашены СМИ и все заинтересованные стороны.

Алексей Бахилин, Председатель Избиркома Карелии

Комплексная проверка велась по двум направлениям:

- внутренняя проверка организации работы Информационного центра аппарата Избиркома по установлению численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Республики Карелия

- соотношения числовых показателей со сведениями министерств и ведомств, ведущих учет численности граждан.

В ходе внутренней проверки установлено, что в течение анализируемого периода (2018-2023 гг.) работа по ведению регистра избирателей, участников референдума в базе данных ГАС «Выборы» в региональном фрагменте Республики Карелия ведется системно, объемы введенных сведений в базу данных от года к году коррелируют между собой, выпадения данных не зафиксированы, аномалий в данных не выявлено. Работа Информационного центра Аппарата Избиркома Карелии полностью соответствующей требованиям федерального законодательства и нормативным актам ЦИК России.

Для оценки числовых показателей данных об учете избирателей региональный избирком обратился в территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования, Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат), Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия. В ходе проверки было выявлено, что полученная информация из органов, ведущих в рамках своей деятельности учет численности населения на территории республики, сопоставима с числом зарегистрированных избирателей (учитывая разницу в числовых показателях в силу существующих особенностей ведомственных персонифицированных учетов).

Сбор и актуализация сведений о количестве избирателей производится непрерывно во взаимодействии с информационными системами и сведениями государственных органов и учреждений, осуществляющих учет граждан. Учитываются точные сведения о миграции, умерших, признанных недееспособными, осужденных и достигших совершеннолетия. Фактически, учет избирателей представляет собой персонифицированный учет граждан. Иными словами, за каждой учтенной единицей в общем числе избирателей стоит конкретное лицо с конкретным набором персональных данных, что исключает искажение полученных сведений. Численность избирателей в Республике Карелия по состоянию на 1 июля 2023 года составляет 502 794 человека.