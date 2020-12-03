Итоговое сочинение могут снова перенести

В Минпросвещения России допустили еще один перенос итогового сочинения для учеников 11-х классов. Власти будут решать этот вопрос, исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

Мы надеемся, что сохранение тех требований, выполнение тех требований обеспечит безопасность проведения сочинения и других переносов не будет, но мы будем смотреть по ситуации,

- отметил чиновник.

Ранее итоговое сочинение было перенесено на 5 апреля. Фото vogazeta.ru